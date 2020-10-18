مؤلف «نمرة اتنين» يقاضي الشركة المنتجة

قرر المخرج والسيناريست آدم عبد الغفار، مخرج مسلسل "نمرة اتنين" مقاضاة شركة The Producers المملوكة لهاني أسامة، والتي تتولى إنتاج المسلسل.

وقال في بيان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "في يوم 7 أبريل 2019 تعاقدت مع شركة "The Producers" للإنتاج الفني والمملوكة للمنتج هاني أسامة، علي مسلسل "نمرة اتنين" من 12 حلقة منفصلة "ببناء درامي موحد" وتم الاتفاق أيضا على إشرافي الفني على كتابة السيناريو والحوار لجميع الحلقات لضمان خروج المسلسل ببناء درامي سليم، وتم بيع المسلسل لمنصة "شاهد" لإنتاجه ضمن أعمالها الأصلية باختيار 6 حلقات.