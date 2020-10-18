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تعليم

جامعة القاهرة تطلق حملة «صحِتك ثروتك» للتوعية بسرطان الثدي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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مريم عزت
بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، تطلق جامعة القاهرة، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين، حملة "صحتِك ثروتك" للكشف الطبي على السيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي، وتوعيتهن بسرطان الثدي، وتدريبهن على الكشف الذاتي المبكر، وذلك بالتعاون بين كلية طب قصر العيني والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن حملة التوعية بسرطان الثدي، تستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والعاملات والطالبات وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر وتدريبهن على الكشف الذاتي.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن حملة التوعية بسرطان الثدي تستمر أسبوعين، في 6 كليات هي: الآداب، والآثار، والزراعة، والتجارة، والدراسات العليا للتربية، والإعلام، إلى جانب بعض المباني والمقرات الإدارية مثل المبنى الإداري 1 بمدينة الطلبة، ومبنى القبة، ومقر رعاية الشباب بالمدينة الرياضية، مشيرًا إلى اتخاذ الجامعة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد طوال مدة الحملة حفاظًا على سلامة الجميع.

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