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ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب: الدراسة في المرحلتين الإعدادية والثانوية يومان فقط أسبوعيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد مدينة نصر، وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على تفقد جميع مراحل المجمع، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا ضرورة أن من يشعر من الطلاب بأي أعراض عليه أن يبلغ إدارة المعهد، ولا يأتي للمعهد، إلا بعد التعافي التام حرصًا على سلامته وسلامة زملائه.

وأوضح أن مواد الأزهر ليست صعبة كما يزعم البعض، موكدًا أن المنهج الأزهري هو المنهج الوسطي الذي يعبر عن صحيح الدين الإسلامي، مطالبًا الطلاب بضرورة الالتزام بهذا المنهج حتى ينشروا الوسطية في المجتمع.

وشدد الشيخ صالح عباس على ضرورة التواصل بين المعلمين والطلاب طوال أيام الأسبوع، بشكل مستمر من خلال وسائل التواصل الإلكتروني، خاصة وأن الدراسة والحضور للمرحلة الثانوية والإعدادية يومان فقط، حتى لا يتأثر مستوى الطلاب.
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