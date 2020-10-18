محمود المخبزي: موسيماني طوّر هجوم فريق الأهلي ووظف قدرات لاعبيه

هنّأ الكاتب الصحفي محمود المخبزي، الناقد الرياضي بجريدة الأخبار، إدارة النادي الأهلي وفريق الكرة بمناسبة الفوز على الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.





وقال "المخبزي"، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد" : "إن موسيماني المدير الفني الجديد للنادي "عمل شكل جديد للنادي"، وخلال فترة بسيطة أحرز تقدمًا رائعًا، وهو كان يتمنى أن يكون في النادي الأهلي وحقق هدفه بالفعل.





وأضاف المخبزي: "أن التغيير كان في الشكل الهجومي والأداء بشكل كامل للفريق، وفكرة الاستحواذ أصبحت مختلفة تمامًا، وأصبح اللعب بشكل جماعي وجمالي، معقبًا: "موسيماني رجل واقعي مبيفوتش في التشكيلة واللعب".





وتابع أن المدير الفني الجديد للأهلي استطاع أن يستغل ويعرف قدرات ومواهب كل لاعب واستغلالها بالشكل الأمثل، منوهاً أن الفريق أمس حقق طريقة جديدة تماما في اللعب من خلال خطة الضغط من أول دقيقة في المباراة.





وأشار إلى أن اللاعب مروان محسن يعتبر محطة هجومية مهمة جدًا لأي مدير فني، حتى وان كان هناك ربط قوي بين المهاجم وإحراز الأهداف كسبب أساسي، فهو الذي يستطيع أن يفتح الطريق للاعبين الآخرين.





وأضاف أن مروان محسن أداؤه تغيير بشكل إيجابي جدًا، وأصبح متعاوناً وإيجابياً جداً مع اللاعبين.