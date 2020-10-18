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فن

من سيارتها.. ريهام أيمن تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:22 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ريهام أيمن من داخل سيارتها بإطلالة كاجوال وارتدت تيشيرت باللون الأخضر ونظارة شمس لتكشف جمالها وأناقتها، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير".

وتركت ريهام أيمن خلال إطلالتها شعرها البنى القصير بطريقة جذابة لتبرز ملامح وجهها.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).
من سيارتها.. ريهام أيمن تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
من سيارتها.. ريهام أيمن تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها
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