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أشرف الداودى: قنا خالية من أى حالات كورونا.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المحافظة لا تعانى من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن كل الحالات الموجودة فى المحافظة مجرد اشتباه ولا يوجد مصابين بالفيروس، مؤكدًا العام الدراسي الجديد بدأ بالأمس السبت 17 أكتوبر.

وأضاف اللواء أشرف الداوودى، فى لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك تباعدا اجتماعيا بين الطلاب فى الفصول، كما يتم الحرص على ارتداء الكمامة داخل المدرسة، مؤكدًا أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترزاية للحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وأوضح أنه يتم التعقيم وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول للمدرسة، منوهًا أنه باتباع الإجراءات الاحترازية السليمة لن يتم تسجيل أى حالات لفيروس كورونا بين الطلاب.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزام كبير من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والتباعد بينهم.

وانطلقت يوم السبت، العام الدراسى الجديد 2020 -2021 في عدد من مدارس الجمهورية، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بتطهير وتعقيم المدارس والفصول للحد من انتشار فيروس كورونا.
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