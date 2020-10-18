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ربنا يحفظه.. محمود المخبزي يعلق على أداء الشناوي في مباراة الوداد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود المخبزي، الناقد الرياضي في جريدة الاخبار
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فرح علاء الخولي
"ربنا يحفظه".. بهذه الدعوة بدأ الكاتب الصحفي محمود المخبزي، الناقد الرياضي في جريدة الأخبار، حديثه عن محمد الشناوي وهو حارس مرمى النادي الأهلي، وواحد من أفضل حراس المرمى في تاريخ مصر،  وأنه إذا لم يتصد لركلة الجزاء لفريق الوداد المغربي لكان تغيّر مسار وشكل المباراة بشكل كبير جدًا.

وتابع الناقد محمود المخبزي، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالرغم من أن ركلة الجزاء بالأمس كان مشكوكًا في صحتها إلا أن محمد الشناوي لم يتهاون لحظة في صدها، وإحباط محاولة دخول هدف في مرمى الأهلي، موضحًا أنه كان متألقاً بالأمس وظهر بأداء وشكل رائع في الملعب.

وأوضح أن محمد الشناوي من أفضل نجوم النادي حاليًا، ويعتبر النجم الأول بأدائه المُقدّم وإبداعاته في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه لا يمكن اختصار مباراة الأمس وروعتها على عدد من اللاعبين وإنما هي خطة كاملة يُهنّـأ عليها الفريق كله، إلى جانب أن كل الخطوط بالكامل أمس كان بها تعاون وتجانس، مُعقبًا: "إحنا أول مرة نشوف الأهلي في تقارب في الخطوط بالشكل ده".

وهنّأ كل إدارة النادي الأهلي والفريق على فوزه بمباراة الأمس بينه وبين الوداد المغربي، لافتًا إلى أن موسيماني، المدير الفني الجديد للنادي "عمل شكل جديد للنادي"، وخلال فترة بسيطة أحرز تقدمًا رائعًا، وهو كان يتمنى أن يكون في النادي الأهلي وحقق هدفه بالفعل.
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