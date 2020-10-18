بوابات تعقيم وقياس الحرارة للطلاب قبل دخول المدارس بمرسى علم.. صور

شهدت مدارس مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر إجراءات احترازية مشددة فى أول أيام العام الدراسى الجديد، حيث يتم مرور الطلاب على بوابات إلكترونية أثناء دخولهم للمدارس مرتدين الكمامات.

كذلك يتم قياس درجة الحرارة للطلاب أثناء دخول المدرسة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى بين الطلاب، والتأكيد عليهم باستخدام الادوات الشخصية الخاصة بكل طالب وعدم لمس الاسطح والمصافحة .

كانت شنت وحدات المجالس المحلية المختلفة بمحافظة البحر الأحمر، حملات نظافة بمحيط المدارس المختلفة، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، حيث أزال مجلس مدينة الغردقة الإشغالات من محيط أسوار المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد بالاشتراك مع شركة النظافة بالمدينة .

وفى حى جنوب الغردقة، تم رفع المخلفات وكنس الشوارع المجاورة للمدارس من بينها مدرسة التجارة، والنهضة ، والزعيم مصطفى كامل، والثانوية الصناعية بنين ، ومحمد فريد والثانوية المشتركة .

وفى مدينة سفاجا تابعت هدى المغربي ، رئيس مدينة سفاجا ، حملة إدارة الزراعة والتجميل بمجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة النظافة لتجميل وقص وتهذيب الأشجار بالطرق العامة بمدينة سفاجا .