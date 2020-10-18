AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جيهان فؤاد: النوم المبكر يساعد على توازن الطول والوزن "فيديو"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، إن معدلات السمنة زادت جدًا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن النوم في وقت باكر يساعد على توازن الطول والوصول للوزن المناسب.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، في لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون الطفل في نوم عميق بغضون الساعة 12 منتصف الليل لأن الجسم يفرز هرمون النمو في تلك الفترة وهو المسئول عن الطول والوزن.

وأوضحت أنه يجب أن يتناول الطفل وجبة كاملة متكاملة فور رجوعه من المدرسة ولا ينتظر للمساء، ويجب أن تكون الوجبة مكونة من خضراوات وبروتين ونشويات وأن تكون الوجبة تحتوى على طل العناصر الغذائية.

وأكدت أن العادات الغذائية الخاطئة هي التي تصاحب الطفل في فترة المراهقة وهى التي تؤثر في نموه سواء في الطول أو السمنة، منوهة أن الطفل الرياضي يحافظ على نسبة الدهون داخل جسده وتنظيم وزنه.

وحذرت الأمهات من وضع اللحوم المصنعة في السندوتشات واللانشون، لأنها من الممكن أن تفسد من حرارة الجو، مضيفة أنه يجب أن يتناول الطفل الجبن والفول السوداني باستمرار.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذري الوجبات السريعة.. أخصائي تغذية: هذه الأكلات تقوي مناعة طفلك

ابتعد عن العصائر.. 5 وجبات غذائية مهمة لمناعة الأطفال ..فيديو

أفضل رجيم للمرضعات

أفكار لوجبات خفيفة صحية لمرضى السكر

في اليوم العالمي للتغذية .. 7 عادات خاطئة يجب تجنبها فورا

سندوتشات المدرسة.. عميد معهد التغذية تحذر من اللانشون وتنصح بالجبن.. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 18-10-2020

هل التفكير أثناء الصلاة يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

ذوبان الجليد يكشف كنوزا وآثارا يرجع عمرها إلى آلاف السنين.. صور

سندوتشات المدرسة.. عميد معهد التغذية تحذر من اللانشون وتنصح بالجبن.. فيديو

وعقبال الزمالك.. صلاح عبدالله يعلق على فوز الأهلى على الوداد المغربى | شاهد

هل تقبل صلاة المرأة إذا لم تغط قدميها؟.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla 2020 ونيسان صني 2020 nissan sunny.. صور

يحمي من مرض خطير .. 5 فوائد لتناول الشاي الأخضر يوميا

بفستان قصير.. لقاء الخميسي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام