جيهان فؤاد: النوم المبكر يساعد على توازن الطول والوزن "فيديو"

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية ، إن معدلات السمنة زادت جدًا خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن النوم في وقت باكر يساعد على توازن الطول والوصول للوزن المناسب.





وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، في لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يكون الطفل في نوم عميق بغضون الساعة 12 منتصف الليل لأن الجسم يفرز هرمون النمو في تلك الفترة وهو المسئول عن الطول والوزن.





وأوضحت أنه يجب أن يتناول الطفل وجبة كاملة متكاملة فور رجوعه من المدرسة ولا ينتظر للمساء، ويجب أن تكون الوجبة مكونة من خضراوات وبروتين ونشويات وأن تكون الوجبة تحتوى على طل العناصر الغذائية.





وأكدت أن العادات الغذائية الخاطئة هي التي تصاحب الطفل في فترة المراهقة وهى التي تؤثر في نموه سواء في الطول أو السمنة، منوهة أن الطفل الرياضي يحافظ على نسبة الدهون داخل جسده وتنظيم وزنه.





وحذرت الأمهات من وضع اللحوم المصنعة في السندوتشات واللانشون، لأنها من الممكن أن تفسد من حرارة الجو، مضيفة أنه يجب أن يتناول الطفل الجبن والفول السوداني باستمرار.