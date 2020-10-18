الانتهاء من توصيل خدمات المياه والصرف الصحى بـ 30 مدرسة في أسيوط‎

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ30 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط وعلى مستوى جميع مراكزها تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد.
وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بـ (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مـليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.
وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.
وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط، إن الشركة شكلت فرق لتطهير خزانات المدارس بمختلف مناطق المحافظة؛ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا إلى ضرورة تكافل كل الجهود لتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات، أن الشركة أنهت كل استعدادتها لاستقبال العام الدراسى بتوصيل خدمات المياه لعدد (4) مدارس بمراكز البدارى، وأسيوط، الفتح، ومنطقة غرب أسيوط كما تم الانتهاء من توصيل خدمات المياه لـ (8) مدارس بمركز القوصية، و(4) مدارس بمركز منفلوط، و(4) أخرى بمركز ديروط، و(4) مدارس أيضا بمركزي أبوتيج والغنايم، و(5) مدرسة بمركز أبنوب.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تدعيم قطاع المعامل بأحدث الأجهزة الكيميائية التى تمكن من تطبيق مختلف التحاليل الكيميائية وقياس عناصر المياه المنتجة، لضمان جودة مياه الشرب فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الشركة دعمت قطاع المعامل بـ (5) أجهزة للمسح الضوئى لفحص العينات (سبكتروفوتوميتر) بتكلفة إجمالية مـليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد التى تخصصها الشركة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات.
وتابع أن توفير كوب ماء نظيف وصحي للمواطن أهم الأولويات التى تضعها وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى ضوء خطة طموحة تم إعلانها تهدف لتطوير عاجل لقطاع المعامل بشركة أسيوط واستحداث ورفع كفاءة عدد من التحاليل الكيميائية الحديثة.