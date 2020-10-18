فيديوجراف.. إزاي تعرف لجنتك الانتخابية بسهولة

اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ثلاث طرق للناخبين للتعرف على لجانهم الانتخابية فى المحافظات وكذلك موقفهم الانتخابي لمن يحق لهم التصويت أم لا.
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وكانت اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت فى انتخابات مجلس النواب سيكون على مرحلتين.
ستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠.
وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال الفيديوجراف التالي.