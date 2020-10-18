لجنة تقييم استقبال الطلاب تتفقد كليات جامعة المنوفية

توجهت لجنة تقييم معسكرات استقبال الطلاب الجدد بجامعة المنوفية للكليات عقب افتتاح العام الجامعي الجديد لاختيار أفضل خمس كليات، تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.





وتقوم اللجنة بتحديد الكليات وفق معايير وأسس تم وضعها ومناقشتها قبل التنفيذ من خلال مديري إدارات رعاية الشباب بالكليات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.





جدير بالذكر أن اللجنة تفقدت كليات التربية للطفولة المبكرة، ثم كليتي الآداب والإعلام والتجارة والحاسبات والمعلومات والهندسة والصيدلة والطب البيطري وتكنولوجيا العلوم الطبية والتربية والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي والطب وتواصل تفقد كليات الجامعة قبل الإعلان عن المراكز الخمسة الأولى.





يشار إلى أن المنافسة بين الكليات اخذت طابعا خاصا نحو محاولة إظهار الكليات بأفضل الصور.



