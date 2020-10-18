كنت ببدل السندوتشات.. شباب يروون ذكرياتهم مع أول يوم دراسة





وبدأ الطلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الذهاب إلى المدارس في مصر بعد غياب أكثر من 6 شهور بسبب فرض التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الماضي نتيجة لتفشي فيروس كورونا.





وازدحمت وسائل المواصلات في الصباح، وعادت مرة أخرى مشاهدة الزي المدرسي للشارع ، وظهرت علب وأكياس الطعام في أيدي الأطفال بعد غياب دام شهور طويلة وبرغم ملل الأطفال من يومهم الدراسي الروتيني إلا أنهم اشتاقوا جميعا لهذا الروتين وأقبلوا مبكرين على المدارس منذ الساعات الأولى لمقابلة أصدقائهم.





ومع انتشار صور الطلبة في الصباح، استعاد الشباب ذكرياتهم مع أول يوم دراسة وحكى بعضهم عن روتينهم اليومي مع ذلك اليوم وعن أنواع الطعام الذي كانت تحضره لهم أمهاتهم.





وقالت رنا أمين، إنها كانت تستيقظ في الصباح الباكر في ذلك اليوم وتنتظر النزول إلى المدرسة، مضيفة: "كنت بحب أول يوم دراسة أوي لبس جديد وشنطة جديدة وماما كانت بتعملي فراخ بانية أول يوم".





وأشارت رانيا أحمد البالغة من العمر 26 إلى أنها كانت تكره أول يوم للدراسة لأنها لم تكن تحب الدراسة على الإطلاق، وكانت تخرج من المنزل في ذلك اليوم بعدان تعدها والدتها أن تحضر في منتصف اليوم وتطلب الانصراف مبكرا.





أما جودي كمال البالغة من العمر 21 عاما، أوضحت أنها كانت دائما متأخرة عن موعدها، فقد كانت دائما تصل المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح وأحيانا نهاية الحصة الأولى.

وأضافت "بصراحة كان أسعد يوم في حياتي لما خلصت ثانوية عامة عشان مروحش المدرسة تاني، بس لقيت ان برضو بصحى في الكلية الساعة 8".





وأكدت شيرين رؤوف البالغة من العمر 33 عاما، أنها كانت تنتظر أول يوم دراسة بفارغ الصبر فقد كانت تشتاق للفصل والطابور وأصدقائها وحصة اللغة العربية، "دلوقتي بنزل مع اولادي أول يوم و كل سنة بحس إني لسه طفلة وأنا نازلة معاهم الصبح" .





وأضافت " بسنت محسن" البالغة من العمر 26 عاما، أنها كانت تحب أول يوم الدراسة لأنها كانت تتبادل الطعام مع صديقاتها في المدرسة وتوضح " كنا بنبدل السندويتشات ".

تشعر أن رائحة الجو تتغير بمجرد إعلان موعد دخول المدارس، وأن ترتيب اليوم يتغير؛ فاليوم المليء بوقت الفراغ والنشاطات المتنوعة والخروج و السهر ليلا يتحول 180 درجة ويبدأ الأهالي في إنعاش ذاكرة أبنائهم بكتب الدراسة مرة أخري وتعود المواعيد المبكرة للنوم مرة أخري.