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أخبار العالم

تقارير دولية تعلق على دور المرأة العمانية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:50 م
السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق والسيدة حرمه
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ميس رضا
أكدت تقارير دولية أن يوم المرأة العمانية (السابع عشر من شهر أكتوبر)، يمثل فرصة للتأكيد على الدور الذي تقوم به المرأة في مجمل حراك الحياة الإنسانية في المجتمع العُماني، فهي تساهم في مسيرة التنمية والبناء والنهوض طوال 50 عامًا، وفي نهضتها المتجددة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق خلال المرحلة المقبلة بكل طموحاتها وتحدياتها.

وتجلى اهتمام السلطان هيثم بن طارق بالمرأة العُمانية في الكثير من المواقف، تمثل أبرزها في منحه وسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية العُمانية، وقامت السيدة الجليلة حرم سلطان عُمان بتسليمهن الأوسمة خلال رعايتها لاحتفال هذا العام بيوم المرأة العُمانية. 

وأشارت التقارير الدولية إلى سيرة ومسيرة المرأة العمانية الفاعلة في مسيرة البناء والنهضة المتجددة، فهي تساهم في البناء على المستوى الداخلي وتشارك بفاعلية في المحافل الدولية ممثلة للسلطنة، وهي تحقق ذلك بما امتلكته من علم ومعرفة وخبرة، ليكون تمكينها عن استحقاق بما حصلته من المعارف والعلوم والمهارات، وبهذا تسجل اسمها في سجلات التاريخ العماني الحديث، كما ظلت دائمًا حاضرة في حقب التاريخ المختلفة.

ويمثل اهتمام القيادة العمانية ، بشراكة المرأة في المجتمع والدولة يمثل نقطة مركزية في الرؤى المستقبلية خلال عقدين مقبلين من التنمية الشاملة والمستدامة في رؤية "عُمان 2040" التي لا شك أن المرأة ستكون النصف الفاعل في تنفيذها وإنجازها والابتكار فيها إضافة نوعية وعملية.

وأشادت التقارير العالمية بمنظومة التشريعات والقوانين العُمانية الخاصة بالمرأة والضامنة لكافة حقوقها، والتي أرساها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ على مدار 50 عامًا من النهضة العُمانية، ويسير اليوم على خطاه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الذي أكد  محورية ومكانة المرأة فى تنفيذ رؤية عُمان 2040، باعتبارها شريك أساسي للرجل في استدامة مسيرة البناء والنهضة المتجددة.
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