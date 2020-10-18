AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

محافظ السويس ورئيس شركة مياه مدن القناة يفتتحان أعمال تطوير مركز خدمة عملاء السويس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:03 م
محطة مياه
محطة مياه
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة أعمال التطوير لمركز خدمة عملاء السويس والذى يخدم ٢٨٥٠٠ مشترك بمحافظة السويس وإدخال كافة الخدمات التكنولوجية بالمركز وذلك فى إطار الارتقاء بمنظومة الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطن بمحافظة السويس .


كما افتتح أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الاربعين بشارع الترعة بحى الأربعين بطاقة تصميمية ١٠.٠٠٠ متر مكعب / يوم والتي تخدم اهالي مناطق الاربعين - كفر كامل - احمد عبده القديم - شارع احمد عرابي - منطقة الغورى بمحافظة السويس باعتمادات مالية من  الوزير محافظ السويس وتنفيذ شعبة الهيئة الهندسية  والإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.



كما افتتح اعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الجبلايات بمنطقة الجبلايات بحى الجناين بطاقة تصميمية ٥٦,٠٠٠ متر مكعب يوم والتي تخدم  خمس محطات فرعية ومنطقة السيد هاشم بمحافطة السويس.


وأعلن محافظ السويس عن انطلاق  دخولها الخدمة بشكل رسمي  لحل مشاكل الصرف الصحى بمحافظة السويس.


وقال اللواء عبدالحميد عصمت انه تم تدريب العمالة والاطقم الفنية بالمحطات علي المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج  الـ "MASTER" في صيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المياه والصرف الصحي تنهي ٤٠ % من إحلال وتجديد المنطقة الصناعية القديمة بالسويس

طفرة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية ومنظومة الصرف الصحى بالسويس

رئيس مياه القناة: تحليل المياه في المحطات والشبكات 24 ساعة يوميًا

رئيس مياه القناة يتفقد محطة الصرف الصحي بالمستقبل

رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتركيب أغطية بالوعات وأعمال الملس ودخول محطة مياه شرب الكاب الخدمة بعد التطوير

حملة مكبرة لتغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

هل يقبل التسبيح من غير وضوء ؟ .. أمين الفتوى يجيب

بعد إجراء عملية خطيرة .. الجمهور يبحث عن بسمة وهبة

رئيس نادي البنك الأهلي: لم نفاوض محمد صلاح.. ووارد ضم لاعبين من الأهلي والزمالك

تصل لـ 100 ألف جنيه.. غرامات مالية من الهيئة الوطنية لمخالفي الصمت الانتخابي

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

في عيد ميلادها | حورية فرغلي تمنت الموت.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة مزدوجة.. علماء يطورون طريقة جديدة لمنع تكاثر فيروس كورونا

هوندا تطرح سيفيك 2021 honda civic بنفس مواصفات 2019.. صور

بالأسود المطرز .. مي سليم تبرز جمال أنوثتها بجلسة تصوير جديدة