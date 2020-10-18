محافظ السويس ورئيس شركة مياه مدن القناة يفتتحان أعمال تطوير مركز خدمة عملاء السويس





كما افتتح أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع كما افتتح أعمال الاحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى الاربعين بشارع الترعة بحى الأربعين بطاقة تصميمية ١٠.٠٠٠ متر مكعب / يوم والتي تخدم اهالي مناطق الاربعين - كفر كامل - احمد عبده القديم - شارع احمد عرابي - منطقة الغورى بمحافظة السويس باعتمادات مالية من الوزير محافظ السويس وتنفيذ شعبة الهيئة الهندسية والإشراف الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.





وأعلن محافظ السويس عن انطلاق دخولها الخدمة بشكل رسمي لحل مشاكل الصرف الصحى بمحافظة السويس.





وقال اللواء عبدالحميد عصمت انه تم تدريب العمالة والاطقم الفنية بالمحطات علي المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج الـ "MASTER" في صيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس.





