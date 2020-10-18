مصر وقبرص واليونان.. علاقات تاريخية وتحالف لأمن واستقرار شرق المتوسط.. ترسيم الحدود ومنظمة الغاز والتعاون في مجال الطاقة.. أعمدة حقيقية للتعاون الاقتصادي المستدام.. والجاليات امتداد للإرث الثقافي

القاهرة ونيقوسيا وأثينا:

* مواقف مشتركة للدول الثلاث تجاه مختلف القضايا والتحديات والسياسات

* القرب الجغرافي والتمازج الحضاري يعزز التميز في مستوى العلاقات

* تحالف مطلوب لـــ تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة شرق البحر المتوسط

* ترسيم الحدود بين الدول الثلاث دعم مواجهة المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني









تستضيف العاصمة القبرصية نيقوسيا، الأربعاء المقبل 21 أكتوبر، القمة الثلاثية الثامنة بين قبرص واليونان ومصر. وبحسب بيان لوكالة الأنباء القبرصية، قال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سينتوناس أنه من بين القضايا التي ستناقش خلال القمة المشكلة القبرصية والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في فاماجوستا والوضع في شرق البحر المتوسط. وبحسب سنتوناس فإن القمة التي ستعقد في إطار تعميق التعاون الإقليمي مع دول الجوار ستركز أيضًا على نتائج وتقدم الآلية الثلاثية والتعاون في مجال الطاقة ومسألة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وكذلك الوضع فيما يتعلق بوباء كورونا. وخلص سينتوناس إلى أنه سيصدر بيانًا مشتركًا بعد انتهاء القمة يشير إلى المواقف المشتركة للدول الثلاث بشأن سلسلة من القضايا والتحديات والسياسات.





روابط ثقافية ومصير مشترك

ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية قبرص" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين. كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وقبرص بالعمق وهو ما نتج عنه دومًا علاقات قوية. فمصر وقبرص قامتا بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية هامة وبصدد التوقيع على اتفاقيات جديدة.





كما ترتبط مصر واليونان بعلاقات قوية منذ القدم تلك العلاقات التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ الإنساني، فهما من أقدم الحضارات في العالم، فقد نشأت علاقات وثيقة من العصور القديمة، إذ يعود تاريخها إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود منذ نشأة الإسكندرية من قبل الأسكندر الأكبر، وتعد العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليونان من اقدم العلاقات التي ترجع إلى عام 1833 كما أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل توجد في اليونان جالية مصرية كبيرة كذلك.





إعلان القاهرة

وتتويجًا لهذه العلاقات، جاء"إعلان القاهرة" في نوفمبر 2014، كنواة لإقامة تحالف بين "قبرص واليونان ومصر، حيث يجمع الأطراف الثلاثة قاسم مشترك في التوجهات يمكن على أساسه تدشين ركائز حقيقية قابلة للظهور في صورة سياسات عملية، برزت مؤشراتها الأولى في "إعلان القاهرة" الذي ركز على محاور أربعة، تتمثل في الأمن والتنمية والاستقرار والمكانة.





وأكد "إعلان القاهرة" على أن الدول الثلاث الموقعة عليه عازمة على توطيد التعاون فيما بينها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، وتتمثل أهم هذه التحديات في عدم التوصل لتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، وانتشار المعتقدات القائمة على الإقصاء والتطرف والطائفية، والإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية، وأشار الإعلان أيضًا إلى أن هذه التحديات لا تهدد فقط السلام الدولي والإقليمي، وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب، وإنما أيضا تهدد مفهوم الدولة ذاته وتنشر الفوضى والدمار.





القمم السبعة