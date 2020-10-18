بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

خضعت الإعلامية بسمة وهبة لإجراء عملية جراحية خطيرة، وبعدها ظهرت في فيديو على الحساب الرسمي بفيسبوك بالحجاب وهي تسجد لله بعد إجرائها العملية وخروجها من العمليات، وكتبت معلقة: "الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".
وكانت قالت الإعلامية بسمة وهبة تعاني من مشاكل في المعدة بالإضافة إلى نزيف، نتيجة إصابتها بالسرطان.
يعتبر النزيف ظاهرة شائعة نسبيًا في المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة ، ويحدث بنسبة تصل إلى 10٪ من جميع المرضى في مراحل متقدمة من السرطان.
وجدت دراسة استطلاعية أجريت على 65 مريضًا من مرضى الأورام أجريت في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان أن التهاب المعدة النزفي كان السبب الرئيسي للنزيف ، وكان موجودًا في 40٪ من المرضى ، يليه مرض القرحة الهضمية الحميدة في 22٪ من الحالات، كما لوحظ سرطان المعدة في 28٪ من المرضى، على الرغم من أنه كان يعتبر مصدر النزيف في 15٪ فقط.
يجادل العديد من المؤلفين بأن مسببات نزيف الجهاز الهضمي العلوي في مرضى الأورام هي نفسها في عموم السكان ، مع القرحة الهضمية التي تحدث غالبًا بسبب فقدان الدم الحاد ودوالي المريء والمعدة والتهاب المريء والآفات التآكلي، وسيكون النزيف الحاد الناجم مباشرة من الورم نفسه حدثًا أقل شيوعًا (2.9٪ إلى 4٪ من جميع الحالات).
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وحسب موقع "medcraveonline"، نظرًا لأن هؤلاء المرضى عادةً ما يعانون من فقدان دم مزمن العلاج الكيميائي، العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، ومضادات التخثر هي عوامل محتملة يمكن أن تسهم في الآفات التآكلي والنزيف لدى مرضى السرطان.
كما في المرضى الذين يعانون من تليف الكبد ، تزعم إحدى الدراسات السكانية أيضًا أن نزيف الدوالي يتوافق مع نسبة كبيرة من الحالات (50٪ -60٪)، يمكن لمرضى السرطان أيضًا أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم البابي ودوالي المريء أو المعدة الناتجة عن ارتشاح الكبد المنتشر أو تجلط الوريد البابي أو تجلط الوريد الكبدي.
وفي كثير من الحالات ، تظهر لديهم حالة من فرط تخثر الدم مما يجعلها عرضة للتجلط، وبالتالي يجب تضمين ارتفاع ضغط الدم البابي المصحوب بالدوالي في المصادر المحتملة للنزيف في مرضى الأورام حتى لو لم يكونوا مصابين بتشمع الكبد أو تسلل الكبد المنتشر.