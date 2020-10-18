بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

وجدت دراسة استطلاعية أجريت على 65 مريضًا من مرضى الأورام أجريت في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان أن التهاب المعدة النزفي كان السبب الرئيسي للنزيف ، وكان موجودًا في 40٪ من المرضى ، يليه مرض القرحة الهضمية الحميدة في 22٪ من الحالات، كما لوحظ سرطان المعدة في 28٪ من المرضى، على الرغم من أنه كان يعتبر مصدر النزيف في 15٪ فقط.







