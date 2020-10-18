رؤساء مدن مطروح يتابعون انتظام الدراسة

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كافة رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني علي المدارس المتواجدة كلا فى نطاقه لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية لاستقبال الطلاب.









ووجة بضرورة التاكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا مع تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول ومشددا على ضرورة توقير المناخ التعليمى الامن لأولادنا فى ظل جائحة كورونا.





و قام العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه سليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية وعددا من القيادات التعليمية والشعبية بالمركز صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمدارس ( آمون الابتدائيه - الرمل الإعدادية - سيوة الثانوية ) وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية والتأكد من الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و ذلك حرصًا على صحة و سلامة الطلبة والمعلمين.





كما قام رمضان الباجوري نائب مركز الحمام بمتابعه سير العملية التعليمية تزامنا مع بدايه العام الدراسي حيث تم المرور علي مدرسه علي ابن ابي طالب الإعدادية ومدرسه محمود العيسوي ومدرسه اولاد مسعود للتأكد من جاهزية المدارس ومدي استعدادها لاستقبال الطلاب والالتزام بتطبيق معايير السلامة والأمان والتأكد من إتمام كافه الأعمال بالشكل المطلوب والعمل علي تحقيق الانضباط وبذل أقصى الجهود لنجاح العملية التعليمية.





وتابع المحافظ وصول الكتب التعليمية لجميع المراحل وتسليمها للطلاب بالإضافة الي انه تم وصول التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي وجاري تسليمه حسب التعليمات الواردة من الوازرة.





يذكر ان محافظ مطروح وافق علي تسيير عدد من أتوبيسات مشروع نقل الركاب لنقل المعلمين للمدن البعيدة بتخفيضات تصل إلى 60% تيسيرا عليهم ودعما العملية التعليمية.





حيث تم تحديد أجرة وإشتراك الأتوبيس من مرسى مطروح الى مدارس مدن النجيلة وبرانى والضبعة ذهاب وعودة علي ان يكون إشتراك مركزى الضبعة وبرانى ذهاب وعودة بإجمالي 500 جنيه شهريًا بينما تم تحديد اشتراك مركزى النجيلة وقرية رأس الحكمة ذهاب وعودة بإجمالى ب 200جنيه شهريًا