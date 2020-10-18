أخبار التعليم .. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها .. وزير التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس القاهرة .. وإطلاق أول قناة لطلاب المدارس الفنية الثلاثاء

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لهاوزير التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس القاهرة.. ويوجه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وزير التعليم: سنقدم خدمة تعليمية حكومية مجانية رفيعة المستوى رغم كل محاولات الإفشال والتشكيكالتلاميذ يجلسون في الفصول بـ "فيس شيلد" والمعلمون يشرحون "بالكمامة" في مدرسة بالزاوية الحمراءبوابات تعقيم وقياس حراري للطلاب في أول أيام الدراسة بمدرسة يوسف السباعي بالنزهةنائب وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية.. ويعلن إطلاق أول قناة لطلاب المدارس الفنية الثلاثاءطارق شوقي: إطلاق منصة التعليم المصري لطلاب المدارسالأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"جهود ذاتية من جامعة القاهرة.. 304 ملايين جنيه تكلفة تجهيزات طوارئ قصر العيني الجديدةبالأرقام .. رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تجهيزات طوارئ القصر العينىجامعة القاهرة تطلق حملة «صحِتك ثروتك» للتوعية بسرطان الثديرئيس جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعيةطلاب زراعة جامعة عين شمس يشيدون بالإجراءات الاحترازية.. ويؤكدون: التعلم عن بعد هو المستقبلجامعة سوهاج: تخصيص أماكن لفرز المشتبه في إصابتهم بكورونا.. ولا دخول بدون كمامة