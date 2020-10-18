AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبار التعليم .. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها .. وزير التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس القاهرة .. وإطلاق أول قناة لطلاب المدارس الفنية الثلاثاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:09 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
Advertisements
قســــم التعليـــــم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد"، أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.















AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

أخبار التعليم.. محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يفتتحان كلية الطب بفاقوس.. والخشت يحيل 3 طلاب و2 من العاملين للتحقيق بالقاهرة

الأهالي يتحدون كورونا | تجمعات أمام مدارس العمرانية.. ويبررون: "من حقنا نطمن على ولادنا"

التلاميذ يجلسون في الفصول بـ "فيس شيلد" والمعلمون يشرحون "بالكمامة" في مدرسة بالزاوية الحمراء.. صور

بالأرقام .. رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تجهيزات طوارئ القصر العينى

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. إزاي تعرف لجنتك الانتخابية بسهولة

لحضور طعن مرتضى منصور على قرارات الأوليمبية .. توافد المحامين والمدعين على مجلس الدولة.. فيديووصور

أنا اتهنت يا ريس.. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها

مشادة بين مرتضى منصور ومحامى الأولمبية تؤجل قضية عزل رئيس الزمالك

خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

على ضفاف النيل.. أحمد حسن يخطف قلب دنيا مطاوع في حفل زفاف بهيج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء بسمة وهبة عملية خطيرة .. ما علاقة نزيف المعدة بالسرطان؟

رسميا .. تيسلا تطرح موديل 3 tesla model الجديدة 2021 بسعر خيالي | صور

للطلاب والمعلمين.. أيمن سالم يقدم نصائح مهمة للوقاية من كورونا