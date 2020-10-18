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منوعات

الصين تهدد باحتجاز أمريكان رهائن للإفراج عن علمائها المعتقلين بالولايات المتحدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستحتجز الأمريكيين كرهائن إذا لم تفرج وزارة العدل عن علماء أبحاث صينيين متهمين بالكذب بشأن العمل في جيش التحرير الشعبي ، بحسب المصادر.


 قال أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال إن المسؤولين الحكوميين الصينيين حذروا نظرائهم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا ومن خلال قنوات متعددة بما في ذلك من خلال السفارة الأمريكية في بكين من أن الأمة ستتخذ إجراءات صارمة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.


 وستكون هذه الخطوة ، المعروفة باسم "دبلوماسية الرهائن" ، ردًا على اعتقال العديد من العلماء الصينيين على الأراضي الأمريكية هذا العام.


 تم اعتقال ما لا يقل عن أربعة علماء واتهامهم بالاحتيال على التأشيرات بزعم كذبهم على الهجرة الأمريكية للوصول إلى العمل في جامعات الأبحاث الطبية الأمريكية البارزة طوال فترة عملهم سرًا لصالح الجيش الصيني.


 وتطالب الصين وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليهم.


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