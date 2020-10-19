المواصفات السعودية: 48 مصنعًا معتمدًا لتصنيع وتركيب حواجز الشاحنات والمقطورات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتمادها 48 مصنعا وورشة داخل وخارج المملكة، لتصنيع وتركيب الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات والمقطورات طبقًا للائحة الفنية التي أصدرتها بهذا الشأن.





وأكدت المواصفات السعودية أن تركيب الحواجز يُعد إلزاميًا ويجب على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل تركيبها طبقًا لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة بهدف توفير الحماية الفعالة من إمكانية دخول المركبات الصغيرة تحتها في حالة الاصطدام بها.





ودعت الهيئة الراغبين في معرفة المصانع والورش المعتمدة زيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa





وعلى صعيد آخر، نفّذ صندوق التنمية العقارية أكثر من 3 ملايين عملية إلكترونية للمستفيدين خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي 2020م، وذلك عبر منصاته الإلكترونية ودون الحاجة لزيارة الفروع.





وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن الإنجاز الإلكتروني لأكثر من 3 ملايين عملية يعكس مدى اهتمام الصندوق العقاري في أتمتة خدماته كافة إلكترونيًا، وخدمة المستفيدين عن بُعد على مدار 24 ساعة توفيرًا للجهد والوقت وعدم زيارة الفروع والاستعانة بموظفيها إلا للضرورة وبحجز مسبق.