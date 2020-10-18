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بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ.. عبد الرازق: المهمة صعبة.. الشعب حملنا أمانة كبيرة.. ونسعى لتمكين المرأة وإشراك الشباب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:31 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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صدى البلد
رئيس مجلس الشيوخ:
- ندعم السلام المجتمعي والمهمة ليست يسيرة
- الله هيأ لنا فارسا مغوار امتثل لإرادة الشعب
- هناك جيش وقيادة سياسية تتصدى للمخربين


فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق  برئاسة مجلس الشيوخ، بإجمالي عدد أصوات 287 صوتا.

وبلغت إجمالي عدد الأصوات ٢٩٩ صوتا، منها 12 صوتا باطلا، وفيما بلغت عدد الأصوات الصحيحة ٢٨٧ صوتا.

ولم يتقدم أي نائب آخر أمام النائب عبد الوهاب عبد الرازق.

قال عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته الأولى بعد اختياره رئيسا للمجلس: طوقتكم عنقي بشرف عظيم حيث غمرتموني اليوم بالثقة الغالية، ومنحتوني اياها ومن قبلكم الشعب المصري العظيم، والتي أتوج بها مشوار حياتي العظيم في مسيرة القضاء.

وتابع رئيس جلس الشيوخ، في كلمته الاولى امام مجلس الشيوخ، أن شعب مصري وضع على كاهلكم مسؤلية كبرى، وبات يتطلع الي مجلسكم وينتظر منكم الكثير ناظرا اليه نظرة الرجاء والأمل للعائد بعد غياب في ظل ظروف محلية يبنى فيها وطن.

وأضاف أن الوطن كان يتعرض لكثير من التحديات بفعل مؤامرات دولية استغلت بكل أسف طيش بعض أبناء الوطن وحنقهم، فوجهتهم نحو دمار هذا البلد، ولكن الله حماها، مضيفا بأن الله هيأ لوطننا فارس وطنيا مغوارا غيور على وطنه، امتثل لارادة شعبه، وفوضه لادارة دفة السفينة، فقادها بثبات وبحكمة مستلهما ارادة الشعب، وها هو يسير بها في بحر طلاطمها الامواج.

ولفت الي ان هناك الكثير من المتربصين للدولة المصرية، ولكن هناك قيادة سياسية وجيش باسل يتصدى لهؤلاء المخربين، يتم القضاء عليهم، وذلك دون ان تنشغل الدولة في تلك الحرب الشعواء لاعادة بناء الدولة المصرية.

قال عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن اليوم مشهود لمصر بعودة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، لافتًاَ إلى أننا نسعى لتمكين المرأة واشتراك الشباب، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ يختص بدعم السلام الاجتماعي وتعزيز النظام الاقتصادى، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الدستور.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ ، فى خلال كلمته المذاعة اليوم، إلى أن المجلس أيضا يدعم قيم المجتمع العليا، وأنه سيعمل على توسيع مجالاته بما يشمله نظام الحكم، موجها رسالة إلى أعضاء المجلس قائلا: "مهمتكم ليست يسيرة بل عظيمة تحتاج العزم وأنتم أولوا العزم بعلمكم وخبرتكم فى شتى مجالات الحياة".

وتابع أنه "واثق منكم، قدروا المهمة وباشروا دوركم فى همة لا يكون فيها فتور أو لين  بدون محاباة مبتغين بالعمل وجه الله"
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