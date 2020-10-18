بعد قرار الرئيس بمضاعفة نسبة تمثيل المرأة .. القومي للمرأة يهنئ السيدات المعينات بمجلس الشيوخ

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى السيدات المعينات بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، بعد صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة نسبة تمثيل المرأة في المجلس لتصل إلى ٢٠%.





وأكدت الدكتورة مايا مرسى على أن زيادة نسبة تمثيل المرأة بالمجلس تعد فرصة عظيمة بجانب كونها مسئولية كبيرة لإبراز المهارات والخبرات المختلفة السيدات المعينات خاصة فى ظل تنوع خلفياتهن العملية مما يساهم فى إثراء هذه التجربة ، مؤكدة ثقتها في قدراتهن على أداء الدور المنوط بهن بجدارة وكفاءة عالية داخل المجلس .



