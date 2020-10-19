فودة يطالب بإنشاء 6 آلاف وحدة سكنية.. ووزير الإسكان: طلبات مواطني جنوب سيناء مجابة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه طلب من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنشاء ٦ آلاف وحدة سكنية جديدة بجنوب سيناء.





وأشار "فودة"، إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قال فيها "كل مواطن يطلب وحدة سكنية، وقادر علي سداد إيجارها ومقدمها سوف يلبي طلبه".





من جانبه، وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، على طلب المحافظ بإنشاء الوحدات السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين.





كان ذلك خلال زيارة وزير الإسكان أمس، الأحد، لطور سيناء، وافتتاح سوق بدر الحضاري الذي يضم العديد من المحال و٥٠ باكية للباعة الجائلين ويوفر ٥٠٠ فرصة عمل.





ونوه وزير الإسكان بأنه تم تفقد محطة الصرف الصحي بطور سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم ربطها بالغابة الشجرية أبريل القادم.





وقدم محافظ جنوب سيناء، الشكر لوزير الإسكان والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، لافتا إلى أن الزيارة ستستمر يومين، وغدا ستكون هناك جولة لوزير الإسكان في مناطق نبق والرويسات وهضبة أم السيد.





وفي سياق متصل، تفقد وزير الإسكان، منطقة حمام موسي ومزرعة ٣٠ يونيو التابعة لجهاز تعمير سيناء.





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