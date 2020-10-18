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تعليم

رئيس جامعة طنطا : عودة النشاط الرياضي تدريجيا وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:13 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، عن بدء النشاط الرياضي بالجامعة بدءًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي الجديد 2020/2021،  بشكل تدريجي فيما يخص الألعاب الفردية التي لا يوجد بها تلامس أو احتكاك .


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وأكد رئيس الجامعة على ضرورة  الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.


وأوضح الدكتور الرفاعى مبارك ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عودة النشاط الرياضي يأتى في ضوء توصيات المؤتمر العلمي الدولي الأول للاتحاد الرياضي المصري للجامعات الذي انعقد في الفترة من 26-27 سبتمبر الماضي تحت عنوان "العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالجامعات"، مضيفًا أن الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات سوف يبدأ في تنفيذ خطة الأنشطة للعام الجديد اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.


تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات. 


ونظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية وبيئية شاملة إلى قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة الغربية.

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