باستثمارات 20 مليار دولار .. سابك وارتمو السعوديتان تعيدان تقييم مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات

قررت شركتا أرامكو السعودية والسعودية للصناعات الأساسية "سابك" إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار ويتطلعان بدلا من ذلك إلى دمج مرافق قائمة.





يأتي القرار في الوقت الذي تعيد فيه شركات النفط على مستوى العالم تقييم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا الذي يهدد بإبقاء أسعار الخام ضعيفة لفترة طويلة.





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ووقعت أرامكو وسابك المنتجة للبتروكيماويات في 2017 صفقة أولية لبناء مجمع بقيمة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، لكن سابك قالت في بيان اليوم إن الشركتين تدرسان الآن دمج مصافي أرامكو القائمة في ينبع بوحدة تكسير بخاري ووحدات مشتقات الأوليفين.





وجاء في البيان أن سابك وأرامكو السعودية تواصلان الالتزام بتطوير تقنيات تحويل الخام إلى كيماويات من خلال برامج التطوير الحالية بهدف زيادة الكفاءة فيما يتعلق بالتكلفة والقدرة التنافسية.