AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على عاطل ذبح منجدا لرفضه خطبته لابنته بالمحلة الكبري

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:35 م
جثة
جثة
Advertisements
أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط  عاطل لذبحه منجد بواسطة سكين لرفضه خطبته لابنته وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان المحلة بينما لفظ الضحيه نفسه الاخير بمشرحة طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

أقرا ايضا :وكيل التعليم بالغربية: أجهزة التابلت تصل مخازن الإدارات التعليمية بالغربية لتوزيعها على الطلاب |صور

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول منجد للمستشفي مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وجروح قطعية متفرقة ووفاته.

وأفادت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا تأكد وجود ونشوب خلافات بين منجد وشاب بعد رفض الأول خطبة ابنته للأخير  .

كما عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام منه، فاستغل وجوده بمفرده وسدد له طعنات نافذة وجرح ذبحني بالرقبة ولقى حتفه متأثرا بجراحه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس المتهم 4 أيام .

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج بالحضن.. زوجة الطبيب المتهم بالتحرش: جوزي مظلوم.. وكل ذنبه إنه ناجح

النيابة تستمع لأقوال سكرتيرة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش

أمين عام نقابة الأطباء بالغربية: الطبيب المتهم بالتحرش بريء حتى تثبت إدانته

متجوز 4 وعليه شيكات.. مصطفى يحبس والدته بجنزير وباب حديد بسبب الميراث

ترشيحاتنا

مرتضى منصور أمام المحكمة: أنا مش بعرف أشتم

جيش أرمينيا يفضح مرتزقة حرس الحدود في أذربيجان | فيديو

أخبار الرياضة.. سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الوداد

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

تأييد حبس المطرب إيساف 6 أشهر بتهمة التعدي على أستاذ جامعي وشرطي سابق

بالصور .. ننشر مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عودة المدارس .. أعراض ظهور القمل في شعر الأطفال

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور