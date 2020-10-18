القبض على عاطل ذبح منجدا لرفضه خطبته لابنته بالمحلة الكبري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل لذبحه منجد بواسطة سكين لرفضه خطبته لابنته وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان المحلة بينما لفظ الضحيه نفسه الاخير بمشرحة طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول منجد للمستشفي مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وجروح قطعية متفرقة ووفاته.

وأفادت التحريات الأمنية التى أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا تأكد وجود ونشوب خلافات بين منجد وشاب بعد رفض الأول خطبة ابنته للأخير .

كما عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام منه، فاستغل وجوده بمفرده وسدد له طعنات نافذة وجرح ذبحني بالرقبة ولقى حتفه متأثرا بجراحه.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس المتهم 4 أيام .