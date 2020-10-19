لغسل الشبكات.. قطع المياه بمدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، عن قطع المياه اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا ، من نفس اليوم لغسيل الشبكات.





وطالبت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات ، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.





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وأعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن تغيير 120 عدادا معطلا بفرع سرس الليان إلى عدادات سليمة ووضع خطة لتغير جميع العدادات المعطلة بجميع الأفرع التابعة للشركة والتى بدأت فعليًا بقرى مركز شبين الكوم.





وطالب رئيس الشركة المواطنين، بضرورة المحافظة على خطوط مياه الشرب من التعدى وعدم الإسراف والإهدار فى مياه الشرب، وأن نحافظ على كل قطرة فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات من أجل خدمة المواطن.





وأشار إلى الدعم المستمر الذى يقدمه محافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.