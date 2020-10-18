AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سهير عثمان للإعلاميين الأفارقة "الرئيس السيسي نموذج مثالي للقائد الناجح"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
التقت اليوم  الاستاذة الدكتورة سهير عثمان عبد الحليم الاستاذ المساعد بكلية الاعلام جامعة القاهرة بالاعلاميين الافارقة عبر تطبيق زووم في لقاء حول مهارات القيادة ومهارات التفاوض.

واستعرضت عثمان التعريف العلمي الخاص بمهارات القيادة  ثم تحدثت عن اهمية دور القائد خصوصا في اوقات الازمات؛ حيث ذكرت في حديثها مثالا واضحا لسمات القائد الناجح عندما تحدثت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره نموذجا مثاليا للقائد الناجح الذي استطاع العبور بمصر من  أزمات طاحنة الي عصر يتسم بالصمود امام أية صعوبات.
كما تناولت المحاضرة ايضا السمات العشر الواجب توافرها في القائد الناجح.

وتناول الجزء الثاني من المحاضرة ما يتعلق بمهارات التفاوض وأهميتها ودورها في حل الكثير من الخلافات بين الاطراف المتنازعة.
واستعرضت الدكتورة سهير مراحل عملية التفاوض وأعضاء الفريق التفاوضي ودور كل عضو في نجاح العملية التفاوضية. 
ينظم هذه الدورة مركز التدريب والدراسات الاعلامية التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الرجل الكبير.. محمد صلاح يدعم فان دايك بعد إصابته بالرباط الصليبي

نجم الزمالك السابق: الأهلي محظوظ بـ موسيماني .. فيديو

حادث إطلاق نار في أريزونا الأمريكية.. و7 ضحايا بينهم أطفال

قرار عاجل لأصحاب المعاشات بالسعودية

مفاجأة.. باحث: تصريحات ترامب بشأن بن لادن سبق وأن أكدتها القاعدة

راتبه لا يكفي أولاده الستة .. رئيس وزراء بريطانيا يخطط للتنحي عن منصبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور