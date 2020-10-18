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أخبار العالم

قرار عاجل لأصحاب المعاشات بالسعودية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:08 م
أصحاب المعاشات بالسعودية
أصحاب المعاشات بالسعودية - ارشيفي
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محمود نوفل
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وبدوره بين وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء. 

وافاد بأنّ المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,306,605 ريالات، حيث أودع 1,402,734,499ريال للمعاشات الضمانية. 

بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,083,724 ريالا و 102,488,382 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث أودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.
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