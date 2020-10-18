قرار عاجل لأصحاب المعاشات بالسعودية

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات.





وبدوره بين وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.





وافاد بأنّ المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,306,605 ريالات، حيث أودع 1,402,734,499ريال للمعاشات الضمانية.



