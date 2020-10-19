بعد الإعلان عن خطة لتنشيط السياحة.. برلمانى: وضع الملف تحت إشراف الرئيس ضرورة

قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى ادارة قوية تعمل على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.





واكد "عبده" في تصريحات لـ"صدي البلد"، بضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا على أنه أهم عنصر من عناصر بناء الدول.





وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أنه من الضروري وضع ملف السياحة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لأهميته البالغة في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة.





وأوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.



