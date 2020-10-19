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برلمان

بعد الإعلان عن خطة لتنشيط السياحة.. برلمانى: وضع الملف تحت إشراف الرئيس ضرورة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
قال  محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى ادارة قوية تعمل على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

واكد "عبده" في تصريحات لـ"صدي البلد"، بضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا على أنه أهم عنصر من عناصر بناء الدول.

وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أنه من الضروري وضع ملف السياحة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لأهميته البالغة في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة.

وأوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.

جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية،  أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وذلك لعقد اجتماع لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلامية للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر في الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

 بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثري والثقافي ومقاصدها السياحية الطبيعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية للخروج بها على أكمل وجه.
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