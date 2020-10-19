افتتاحات بالجملة في جنوب سيناء.. وزير الإسكان والمحافظ يقصان شريط دار مناسبات و 60 منزلا بدويا بالطور ومشروع إنشاء المزرعة النموذجية.. ويقومان بجولة في سوق بدر

- افتتاحات بالجملة من الإسكان بمحافظة جنوب سيناء

- الجزار: المركزي للتعمير ينفذ 40 مشروعا في جنوب سيناء بتكلفة 1.656 مليار جنيه

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شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، عدة افتتاحات في الكثير من الأنشطة وذلك خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث شهد اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك فى مستهل زيارة وزير الإسكان ومرافقيه للمحافظة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان تنفذ من خلال أجهزتها المختلفة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المختلفة لخدمة أهالينا بمحافظة جنوب سيناء، مشددا على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، قائلا: "يعمل الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، فى 40 مشروعا خدميا وتنمويا مختلفا، بتكلفة 1.656 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد من هذه المشروعات، وجار تنفيذ باقى المشروعات".





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وعبر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن سعادته بزيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة، لمتابعة المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بالمحافظة فى مختلف المجالات لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء، وأثنى على جهود وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة أهالى محافظة جنوب سيناء.





وافتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء دار مناسبات، بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، موضحا أن المشروع يتكون من مبنى دار المناسبات على مساحة 325 م2، ويضم (مجلسا بمساحة 240م2 - استراحة سكنية بمساحة 40 م2 - دورة مياه ومخزنا ومطبخا بمساحة 45 م2)، بجانب لاند سكيب على مساحة 1300م2 ويضم (2 برجولة من الخشب العزيزي على مساحة 224م2 - مدخل من جرانيت أحمر فرسان - بردورات - انترلوك - نخيل بلدي - نخيل برتشارديا - صبارا - أعمدة ديكورية).



وافتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء 60 منزلًا بدويًا، بقرية الجبيل الجديدة (1)، بمدينة طور سيناء، وبرفقتهما قيادات الوزارة والمحافظة، وتفقد الوزير والمحافظ أحد المنازل البدوية، وأثنيا على التنفيذ، وأوضح أن المنزل بمساحة إجمالية 120 م2، ويتكون من (صالة - 2 غرفة نوم - مطبخ - حمام) على مساحة 80 م2، بالإضافة إلى حوش سماوى بمساحة 40 م2.

