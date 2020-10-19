بدءا من اليوم.. المصريون بالخارج يبدأون طباعة بطاقات الاقتراع لانتخابات النواب

تسمح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين المقيمين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الاثنين على موقع الهيئة حتى يتمكنو من إبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.





وأكدت الهيئة أنه يمكن للناخبين المصريين المتواجدين بالخارج، فقط المسجلين اسمائهم فى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ولن يتم السماح لمن لم يسجل بياناته بالتصويت، خاصة وأن الهيئة سمحت للناخب تسجيل بياناته فقط خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، وبالتالى فسمحت لهم بطباعة بطاقات الاقتراع من الموقع لدوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لنظامى الفردى والقوائم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء.





ويقوم المصريون بالخارج التصويت فى الانتخابات خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر الموافقة الأربعاء والخميس والجمعة، ويدخل الناخب المتواجد فى الخارج، على موقع الهيئة واختيار ايقونة تصويت المصرين بالخارج، حيث يُطلب منه إدخال رقم التسجيل السرى الذى سبق وحصل عليه، ويطبع بطاقة الاقتراع وفقا لدائرة محل اقامته، وإقرار بالتصويت.





ويبدى الناخب رأيه فى بطاقتى الاقتراع باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقررة للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم، ويضع الناخب بطاقتى إبداء الرأى فى مظروف صغير ولا يدون عليه أى بيانات ثم يضعه داخل مظروف آخر اكبر ويرفق بهم إقرار التصويت والأوراق الأخرى المطلوبة المتمثلة فى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق عن طريق البريد المستعجل.



