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حوادث

تنتهى أول نوفمبر.. مرشحو النواب ينطلقون اليوم فى حملتهم الانتخابية بـ 13 محافظة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
يبدأ المرشحين لمجلس النواب فى مرحلته الثانية من اليوم الاثنين الدعاية الانتخابية والتى تستمر حتى اول نوفمبر، يقوم خلالها بعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين وإقناعهم بها.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الحد الأقصى للإنفاق للمرشحين الفردى فى المرحلة الثانية من الانتخابات 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة الإنفاق مائتى ألف جنيه.

وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء
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