AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين 2 بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين "مازن.إ"، و"شيماء.أ"، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وشمل قرار «النيابة العامة» بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات»؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.

كما قدمت «النيابة العامة» أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام «محكمة الطفل».
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتصاب فتاة التيك توك.. 18 أغسطس

اليوم .. نظر محاكمة متهمين بالتعدى على فتاة تيك توك منة عبد العزيز

تأجيل محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"

اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بالتعدى على منة عبدالعزيز فتاة التيك توك

تأجيل محاكمة متهمين بخطف منة عبد العزيز فتاة تيك توك

ترشيحاتنا

دعاء بين الفجر والصبح مستجاب .. 40 كلمة توسع رزقك

إسماعيل يوسف يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء ويوجه رسالة للجماهير

نشاط الرئيس السيسي وتصريحات مدبولي بشأن سد النهضة والجلسة الأولى للشيوخ.. أبرز اهتمامات صحف الاثنين

قبل أن تصيب قلبك.. أعراض تحذيرية لقصور الغدة الدرقية

مشوفتش كده في حياتي.. محافظ الدقهلية عن تعنيفه مديرة مدرسة: حولت فصل "كي جي" إلى مكتب.. فيديو

ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريين على الهواء.. ماذا قالت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

الضربة القاضية.. شاهد لحظة سقوط مصارع شهير قتيلا على أرض الحلبة| فيديو