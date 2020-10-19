بينها 2071 مخالفة ردار.. ضبط 4 الاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4147 مخالفة مرورية متنوعة، من ابرزها 2071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و161 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و37 مخالفة شروط الترخيص، و22 مخالفة موقف عشوائى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



