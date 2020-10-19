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حوادث

بينها 2071 مخالفة ردار.. ضبط 4 الاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:02 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4147 مخالفة مرورية متنوعة، من ابرزها 2071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و161 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و37 مخالفة شروط الترخيص، و22 مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
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