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خبير: تركيا تحاول احتلال منابع النفط الليبية بسرت والجفرة..فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
منابع النفط الليبية
منابع النفط الليبية بسرت والجفرة
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قسم التوك شو

قال المحلل السياسي خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني من مدينة درنة الليبية، إن تركيا بقيادة أردوغان تحاول احتلال منابع النفط الليبية بمدينتي "سرت والجفرة". 

أوضح الترجمان خلال لقائه قناة الغد، أن "الحشد الميليشياوي" في مصراتة يحاول الاستيلاء على الموارد النفطية، وأن بناء دولة مدنية في ليبيا يعني خروج أردوغان بلا مكاسب.

 

أضاف الترجمان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يزال يفكر في السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، لكنه أكد أن  قيام البحرية المصرية بالمناورة (ردع 2020) بالذخيرة الحية يأتي لصد هذه المخططات التركية.

 

وكان الجيش الوطني الليبي، حذر أمس السبت، الميليشيات التابعة لحكومة السراج من مغبة أي عمل يستهدف خط سرت والجفرة، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار لإنجاح العملية السياسية.

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