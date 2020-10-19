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تكنولوجيا

يشحن هواتف آيفون 12 .. شركة أنكر تطلق شاحنها السريع Anker Nano

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:12 ص
شركة أنكر تطلق شاحنها
شركة أنكر تطلق شاحنها السريع Anker Nano
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ندى على
أطلقت شركة Anker أنكر الصينية، شاحنها السريع Anker Nano الذى يعمل بقدرة شحن 20 واط، حيث يعد الشاحن نسخة محدثة من شاحن الشركة السابق  PowerPort III Nano الذى كان يعمل بقدرة 18 واط فقط. 

وبحسب موقع MacRumors فإن شاحن Anker Nano يستطيع أن يشحن هواتف آيفون 12 التى أطلقتها شركة آبل منذ أيام، بالإضافة إلى جهاز آيباد iPad Air حيث يحل محل كابل Lightning بمنفذ USB-C . 


كما يعمل الشاحن مع هواتف آيفون 11 التى صدرت العام الماضى 2019 ، كما أنها تحل محل شاحن USB-A بقدرة 5 واط فى هواتف آيفون القديمة والتى أوقفت آبل إصداره. 

ويقوم شاحن Anker Nano بشحن هواتف آيفون 12 إلى حوالي 50٪ في 30 دقيقة فقط، كما يعمل مع عدد من الهواتف وأجهزة التابلت الأخرى، كما يبلغ الشاحن حوالى 20 دولار أمريكى أى ما يعادل 314 جنيه مصرى.  
 
وكانت شركة آبل قد صدمت الملايين من عشاق آيفون حول العالم بقرارها بعدم إضافة أى شواحن أو سماعات  داخل عبوات أى من هواتف آيفون 12 الجديدة، و بررت ذلك بأنه تضامنًا مع البيئة، لتدعو مستخدميها لحلول أخرى أكثر أمانًا، وبالطبع لشراء الشواحن والسماعات منفصلة من قبل مستخدميها الجدد.
 
وأشار المسئولون فى الشركة إلى أن قرار إلغائها للشواحن سيعمل على التخلص من تصنيع أكثر من 2 مليار شاحن محتمل فى العام، وهو الأمر الذى يعادل التخلص من عوادم أكثر من 4500 سيارة سنويا. 

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