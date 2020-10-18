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فن

يا وجع القلب عليك.. رانيا محمود ياسين ترثي والدها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:26 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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محمد بدران


نشرت رانيا محمود ياسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من عزاء والدها الفنان الراحل محمود ياسين.

وكتبت رانيا محمود ياسين: "ياوجع القلب عليك يا بابي💔💔💔😭😭💔💔😭💔💔"

وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الادوار الخالدة، سواء فى السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول" حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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💔💔💔😭😭💔💔😭💔💔

A post shared by Rania Yassin (@raniayassin10) on

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