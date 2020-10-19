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تعليم

كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية تحدد موعد تسجيل المقررات الدراسية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
دعت كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية جامعة القاهرة ، جميع الطلاب سرعة الحضور لتسجيل المقررات لامتحانات شهر اكتوبر . 

أوضحت الكلية بانه تم فتح باب سداد الرسوم الدراسية لمقررات شهر اكتوبر وانه سيتم تسجيل المقررات فقط للطلاب الذين قاموا بتقديم الطلبات ، وذلك بداية من يوم الاثنين الموافق ١٩ من اكتوبر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ من اكتوبر ولم يتم تسجيل مقررات بعد بعد هذا الموعد .

وكان قد شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم الوطني أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاقة للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية. 

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وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020 / 2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر أربعة عشر أسبوعًا تنتهي الخميس 21 يناير 2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 وحتي الخميس 4 فبراير 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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