AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء تقدم حلولا لمن يفكر كثيرا أثناء صلاته

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:29 م
الإفتاء تقدم حلولا
الإفتاء تقدم حلولا لمن يفكر كثيرا أثناء صلاته
Advertisements
محمود ضاحي
كيف أتعامل مع كثرة النسيان أو التفكير في الصلاة؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر اليوتيوب. 

وأجاب "وسام"، قائلًا: من يعاني من النسيان وكثرة التفكير فى الصلاة فعليه ان يقرأ القرآن الكريم فى الصلاة بطمأنينة وفى التسبيح وفى الركوع والسجود نسبح مرة  فهذا يساعد على الخشوع والتركيز. 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة هي عماد الدين، وأول ركن فيه، وإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت أصبح العبد في مشكلة كبير، مؤكدًا: « الصلاة تحتاج إلى تركيز وخشوع بإستحضار عظمة الله - سبحانه وتعالى- ونسيان الدنيا وجميع متعلقاتها كافة وقت أن يكون العبد بين يدى ربه».

واستشهد « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة؟» عبر فيديو مسجل على قناة الإفتاء الرسمية بموقع «يوتيوب» بما روى في صحيح البخاري أن السيدة عائشة - رضى الله عنها- سألت: « ما كانَ النبيُّ-صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَصْنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالَتْ: كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ».

وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن عدم النسيان والتركيز في الصلاة يأتي بالسكينة والوقار، وأن تنتبه إلى ما اقوله، وبالنظر إلى موضوع السجود، والقراءة بصوت عالى نسبيًا إذا كان الصوت المنخفض يجعلك لا تركز. 


علاج النسيان في الصلاة: 

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " أنسى أثناء الصلاة فماذا أفعل"؟.

ورد المفتي السابق قائلًا: «إذا حدث وشككت في عدد الركعات فابني على الأقل بمعنى إذا ساورك الشك هل صليت 3 ركعات أم 4 فابن على أنك صليت 3 وقمت للرابعة، وإذا استمر الشك معك طويلا فصلي أمام شخص واسأله كم صليت إذا قال لك مثلا خمس ركعات فابن على الأكثر بعد ذلك ولو لفترة محدودة بمعنى إذا شككت أصليت 3 أم أربع فاجلس للتشهد وسلم على أنك صليت أربع . وظل ذلك فترة تبني على الأكثر حتى يستقر الأمر لديك وصلي طبيعيا ».

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة من الأمور التي تزيد التركيز فيها، ولا تجعل هناك سهوًا فى الصلاة، منوهًا بأن هناك طريقة أخرى وهى القراءة بصوت مرتفع نسبيًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

النسيان والتفكير أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تقدم روشتة لعلاجه

حكم من نسي صلاة ولا يعرف أهي عصر أم ظهر؟

دائما أنسى أثناء الصلاة في أي ركعة أصلي.. ماذا أفعل ؟

أنسى دائما عدد الركعات في الصلاة فماذا أفعل ؟ .. أمين الفتوى يجيب

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بعد الفوز على الوداد المغربي.. رينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب

بفستان أسود شفاف.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

كيف علق وزير التعليم على واقعة محافظ الدقهلية.. وماذا قالت مديرة المدرسة؟ | القصة كاملة

بفستان أسود.. هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

رئيس الموساد يكشف عن دولة عربية على وشك التطبيع مع إسرائيل

أنا اتهنت يا ريس.. مديرة مدرسة الدقهلية تروي تفاصيل واقعة سب المحافظ لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور