الإفتاء تقدم حلولا لمن يفكر كثيرا أثناء صلاته

كيف أتعامل مع كثرة النسيان أو التفكير في الصلاة ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر اليوتيوب.





وأجاب "وسام"، قائلًا: من يعاني من النسيان وكثرة التفكير فى الصلاة فعليه ان يقرأ القرآن الكريم فى الصلاة بطمأنينة وفى التسبيح وفى الركوع والسجود نسبح مرة فهذا يساعد على الخشوع والتركيز.





قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة هي عماد الدين، وأول ركن فيه، وإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت أصبح العبد في مشكلة كبير، مؤكدًا: « الصلاة تحتاج إلى تركيز وخشوع بإستحضار عظمة الله - سبحانه وتعالى- ونسيان الدنيا وجميع متعلقاتها كافة وقت أن يكون العبد بين يدى ربه».





واستشهد « شلبي» في إجابته عن سؤال: « ما علاج النسيان وعدم التركيز في الصلاة؟» عبر فيديو مسجل على قناة الإفتاء الرسمية بموقع «يوتيوب» بما روى في صحيح البخاري أن السيدة عائشة - رضى الله عنها- سألت: « ما كانَ النبيُّ-صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَصْنَعُ في بَيْتِهِ؟ قالَتْ: كانَ يَكونُ في مِهْنَةِ أهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ».





وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أن عدم النسيان والتركيز في الصلاة يأتي بالسكينة والوقار، وأن تنتبه إلى ما اقوله، وبالنظر إلى موضوع السجود، والقراءة بصوت عالى نسبيًا إذا كان الصوت المنخفض يجعلك لا تركز.









علاج النسيان في الصلاة:





ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " أنسى أثناء الصلاة فماذا أفعل"؟.





ورد المفتي السابق قائلًا: «إذا حدث وشككت في عدد الركعات فابني على الأقل بمعنى إذا ساورك الشك هل صليت 3 ركعات أم 4 فابن على أنك صليت 3 وقمت للرابعة، وإذا استمر الشك معك طويلا فصلي أمام شخص واسأله كم صليت إذا قال لك مثلا خمس ركعات فابن على الأكثر بعد ذلك ولو لفترة محدودة بمعنى إذا شككت أصليت 3 أم أربع فاجلس للتشهد وسلم على أنك صليت أربع . وظل ذلك فترة تبني على الأكثر حتى يستقر الأمر لديك وصلي طبيعيا ».





وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن النظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة من الأمور التي تزيد التركيز فيها، ولا تجعل هناك سهوًا فى الصلاة، منوهًا بأن هناك طريقة أخرى وهى القراءة بصوت مرتفع نسبيًا.