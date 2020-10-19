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تعليم

طلاب آداب عين شمس يواصلون امتحانات الفصل الصيفي وسط إجراءات احترازية..اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
يواصل طلاب المستويات الثمانية بكلية الآداب جامعة عين شمس أداء امتحانات " الفصل الصيفي " في إطار الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تستمر من 3 – 25 أكتوبر الجاري. وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية حرصه على متابعة سير عملية الامتحانات وأنها يسودها الهدوء وسط الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس " كوفيد 19 " بدءًا من دخول الطلاب اللجان في مسارات تحقق التباعد وكذلك التوسع في أعداد اللجان لاحتواء أعداد الطلاب بشكل يحقق التباعد المنشود في ظل هذه الظروف.
كما أكد  " عميد الكلية "حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكمامات وأصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتبارًا من 17/10/2020 ، علي ان يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

مع تكليف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار ، تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة. 

اقرا ايضا : وزير التعليم يتفقد سير الدراسة بمدارس القاهرة.. ويوجه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية 

وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
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