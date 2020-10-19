طلاب آداب عين شمس يواصلون امتحانات الفصل الصيفي وسط إجراءات احترازية..اليوم





مع تكليف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار ، تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.



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وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

كما أكد " عميد الكلية "حرص إدارة الكلية على تطهير وتعقيم القاعات والطرقات قبل بدء اللجان وبعد انتهائها وكذلك التشديد على ارتداء الكماماتوأصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتبارًا من 17/10/2020 ، علي ان يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .