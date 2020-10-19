برلمانى عن خطة الدولة للترويج السياحى: مصر تمتلك مقومات كبيرة

أشاد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لوضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.
واوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.
وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.
واوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.