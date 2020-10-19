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برلمان

برلمانى عن خطة الدولة للترويج السياحى: مصر تمتلك مقومات كبيرة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
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حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لوضع  استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"،  أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من  أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

واوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.

جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية،  أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وذلك لعقد اجتماع لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلامية للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر في الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

 بالإضافة إلى تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثري والثقافي ومقاصدها السياحية الطبيعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارتين لاستكمال مناقشة محاور هذه الاستراتيجية للخروج بها على أكمل وجه.

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