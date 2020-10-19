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مرأة

فى لمح البصر علاجات سريعه لالتهاب المفاصل

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يعد التهاب المفاصل واحدا من الأمراض التي تصيب العديد من الرجال والنساء وكبار السن ويؤثر التهابات المفاصل  على الصحة بشكل عام، فهي تعمل على عجز الحركة

تعد أبرز أعراض التهاب المفاصل  تورم المفاصل وإرتفاع درجة الحرارة و الشعور بالتعب مع احمرار الجلد مكان الإصابة و تشوه المفصل المصاب وتصلب المفصل

حيل سريعة للعلاج

يمكن التخلص من التهاب المفاصل بحيل سريعه أبرزها وفقا لموقع هيلث


1. تناول الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي غنى  بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والأبتعاد عن الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة.

2.  شرب الماء يساعد في تخفيف آلام المفاصل فيساعد شرب الماء في الحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس. كلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا ، زاد الألم.

3.  إنقاص الوزن ..إن التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.


بجانب الحيل السابقة إليك علاجات منزلية من مطبخك لألم المفاصل إليكطريقة استخدام الصبار في علاج التهاب المفاصل:
 
- وضع هلام الصبار في زجاجة ورش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل، وقم بالدعك لمدة 10 دقائق.

يعتبر الزنجبيل عنصر أساسي وهو  واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير فقط ضعي مكعبات الزنجبيل على المفصل المصاب.

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