فى لمح البصر علاجات سريعه لالتهاب المفاصل





1. تناول الأطعمة الصحية واتباع نظام غذائي غنى بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات والأبتعاد عن الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة.



3. إنقاص الوزن ..إن التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.







بجانب الحيل السابقة إليك علاجات منزلية من مطبخك لألم المفاصل إليك طريقة استخدام الصبار في علاج التهاب المفاصل: - وضع هلام الصبار في زجاجة ورش جل الصبار على الاماكن المصابه بـ التهاب المفاصل ، وقم بالدعك لمدة 10 دقائق.



يعتبر الزنجبيل عنصر أساسي وهو واحد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العلاج من التهاب المفاصل ، فهو يساعد في الحد من آلام المفاصل بشكل كبير فقط ضعي مكعبات الزنجبيل على المفصل المصاب.



2. شرب الماء يساعد في تخفيف آلام المفاصل فيساعد شرب الماء في الحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس. كلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا ، زاد الألم.