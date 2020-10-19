استراتيجية إعلامية جديدة للتسويق السياحي لمصر.. برلمانيون: القاهرة تمتلك مناطق سياحية مختلفة.. وضرورة استهداف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة

سياحة النواب تطالب باستغلال المناطق الآثرية فى جذب السائحين إلى مصر

برلمانى عن خطة الدولة للترويج السياحى: مصر تمتلك مقومات كبيرة

برلمانى: وضع الملف تحت اشراف الرئيس ضرورة









استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وذلك لعقد اجتماع لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.





وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية والتي من بينها أهمية تضمين آلياتها إعلامية للترويج لكافة الأماكن السياحية والأثرية بصورة جديدة غير نمطية، مما يؤثر إيجابيا على صورة مصر في الخارج وتعريف العالم بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

واضاف، أن تسليط الضوء على الافتتاحات والمشروعات الأثرية والسياحية الجديدة التي تقوم بها الدولة المصرية في ضوء جهودها لدعم قطاع السياحة والآثار والحفاظ على تاريخها وتراثها الأثري والثقافي ومقاصدها السياحية الطبيعية.





وحول هذا الامر أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية للأسرة المقدسة في اغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وغيرها واستغلالها يساهم فى زيادة الصادرات والحصيلة الدولارية.





أشاد حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجهود الحكومة لوضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

وأضاف "خاطر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية للأسرة المقدسة في اغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وغيرها.

وأكد النائب على ضرورة استغلال هذه الأماكن في جذب السائح إلى مصر بكافة الطرق الممكنة، مطالبًا برجوع قطاع المرشدين السياحيين مرة أخرى لأهميته الكبيرة في إرشاد السائح إلى تاريخ مصر وآثارها وسياحتها بالشكل المطلوب.





أشاد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بجهود الحكومة لوضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفع مصر بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى عوامل تسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

واوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميلة ومختلفة ومتنوعة فمنها السياحة الصحية والسياحة الدينية مسار الأسرة المقدسة في أغلب المحافظات منها الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها من المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود من جانب وزارة السياحة لتوفير الخدمات اللازمة لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر، إضافة إلى توعية المواطنين حول كيفية التعامل مع السائح.





كما، قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى ادارة قوية تعمل على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر مما يعود بالمنفعة على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.









واكد "عبده" في تصريحات لـ"صدي البلد"، بضرورة تكثيف الجهود لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا على أنه أهم عنصر من عناصر بناء الدول.





وأشار عضو لجنة السياحة بالبرلمان إلى أنه من الضروري وضع ملف السياحة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لأهميته البالغة في تحسين الاقتصاد القومي للدولة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من السياحة.









وأوضح النائب أن مصر تمتلك مناطق سياحية جميع المقومات السياحية المختلفة واستغلال هذه الأماكن في زيادة الاقتصاد المصري سيكون له تأثير قوي على الظروف المعيشية للمواطن.