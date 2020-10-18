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رياضة

بعد الفوز على الرجاء في المغرب.. الزمالك يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي في المغرب، عن أن بعثة الزمالك ستغادر المغرب غدًا، الإثنين، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الزمالك فى الدقيقة 18، عن طريق أشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو قفز نحوها وسددها برأسية قوية سكنت الشباك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم السبت المقبل في لقاء العودة علي ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي افريقيا .
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