محمود علم الدين: تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بـ قصر العيني لخدمة البسطاء.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي ل جامعة القاهرة ، إن طوارئ واستقبال مستشفي قصر العيني من أهم منافذ العلاج للمواطنين البسطاء فى مصر، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قام بجولة تفقدية لمتابعة عملية التطوير التي تتم لمستشفي الاستقبال والطوارئ بقصر العيني.









وأضاف «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن التطوير تأخر كثيرا فى هذا، ولكن هو تطوير يستهدف عدة أشياء، أولا التوسعة فى الأمكان بمعني ان المساحة المخصصة كانت 700 متر فقط وأصبحت بعد التطوير 7000 متر.





وتابع المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن ثاني شئ فى تطوير مستشفي الاستقبال والطوارئ بقصر العيني انه سوف يكون هناك توسع رأسي وسيكون به عدة تخصصات مرتبطة بالعظام والجراحة وكافة التخصصات الاخري.





ومن جانبه صرح قال الدكتور محمود علم الدي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة ، إنه تم إجراء تطوير شامل لبرامج الدراسات العليا في الكلية وتضمن ذلك التطوير استحداث برامج علمية جديدة على مستوى مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة وفقا للأطر المرجعية لبرامج الدراسات العليا التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، وفي إطار شراكات مع جامعات دولية وجهات محلية مع الحرص على البرامج البينية مع تخصصات علمية أخرى.









وأضاف محمود علم الدين أن من أبرز ملامح التطوير إطلاق دبلومات مهنية في الاتصال السياسي، الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، الصحافة الرقمية، تشريعات الإعلام وأخلاقياته، الإعلام الرقمي وأمن المعلومات.





وأشار علم الدين إلى التعاون مع عدد من الكليات والقطاعات المختصة في الدولة وخارجيا في إنشاء درجات ماجستير مهني : مثل ماجستير " صحافة البيانات" بالتعاون مع كلية الحاسبات بجامعة القاهرة، وماجستير: “اقتصاديات الاعلام وادارته" بالتعاون مع كلية التجارة ، وماجستير: “الاتصال الصحي" وسيكون بالتعاون والشراكة العلمية مع احدى الجامعات الامريكية ، كما سيتم اعادة اطلاق دبلوم الاعلام الرياضي بالتعاون مع مركز التعليم المدمج بالجامعة وهو دبلوم مهني يعتمد على اسلوب التعلم الإليكتروني.