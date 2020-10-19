أخبار التوك شو.. حقيقة بقاء بن لادن على قيد الحياة.. والأرصاد تعلن سقوط أمطار على هذه المناطق

تناولت برامج "التوك شو"، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:









كشف محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تفاصيل طرح 1657 وحدة صناعية في 7 محافظات.





علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على ما قاله ترامب بأن أسامة بن لادن لم يقتل، مشيرا إلى أن مؤرخ القاعدة أكد رواية ترامب قبل ذلك.





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ، إن خلال الـ40 سنة الماضية تم تغير العديد من اللوائح في شركات القطاع العام مؤكدا على ان هذه اللوائح تسمح بها القوانين وهذا الآن يتم معالجته .





قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد، إن هيئة الأرصاد الجوية هي التي حذرت المواطنين بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





علق الإعلامي أحمد موسي على مباراة الأهلي والوداد المغربي والتى انتهت لصالح المارد الاحمر بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا:" الأهلي لعب مباراة أمس وكأنه يلعب في القاهرة، والمدرب الجديد عامل شغل عالي".





قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الاهلية هي الجلالة والعالمين وسلمان والمنصورة، وهولاء يكونوا مشاريع ضخمة جدا، مشيرا إلى أنه تم بدء الدراسة بهم اليوم.





طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المواطنين بشأن سير العملية الدراسية، مؤكدا أنه سيتم تغيير الخطة في حالة حدوث أي طوارئ.





علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة بسبب عدم تطبيق الإجراءات قال:"نجري تحقيقا في الواقعة".





عرض الإعلامي محمد الباز تعليق دار الإفتاء على مظاهر الاحتفال الخاصة بالمولد النبوي الشريف، قائلا: دار الإفتاء تقرر أن الاحتفالات مباحة ومستحبة.





هنأ الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين، بتأهل نادي كليوباترا إلى الدوري الممتاز.