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رياضة

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد فوز الزمالك على الرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
عبد الله جمعة
عبد الله جمعة
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مصطفى كرم
احتفل عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك بفوز فريقة على فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ونشر عبد الله جمعة صورة له من المباراة عبر حسابه بموقع التواصل إنستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك.

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.


وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.

وتغادر  بعثة فريق الكرة الأول بالنادي  المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،  وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.
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