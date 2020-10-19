تويوتا تطرح إنوفا 2021 بأربعة فئات.. صور



يذكر أن كشفت تويوتا عن نسختها المحدودة من كورولا سيدان الجديدة لعام 2021 ، والتي أطلقت عليها اسم apex ، وينتج منها 6 آلاف سيارة فقط.



وحصلت السيارة الجديدة من تويوتا على تصميم رياضي من الفولاذ المقاوم للصدأ إضافة إلى نظام تعليق بمساعدين لولبية خاصة تخفض السيارة بمقدار 0.6 بوصة واستجابة سريعة للتوجيه.



كشفت شركة تويوتا عن طراز إنوفا 2021 فيس ليفت الجديدة ، التي تظهر بتغييرات واسعة للمرة الاولى منذ انطلاق هذا الجيل.كما تعتبر هذه التغييرات الاكبر التي تجري على تويوتا إنوفا 2016 الذي شهد انطلاق الجيل الحالي من السيارة .تتميز السيارة بمحرك سعة 2.4 لتر بقوة 150 حصان، وتوفر تويوتا خيار ثالث بمحرك بنزين 2.7 لتر بقوة 166 حصان، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات اوتوماتيكي من 6 سرعات .واكد موقع تويوتا الرسمي الخاص بالسوق السعودي للسيارات أن السيارة يبدأ سعرها في السعودية بسعر 225 ألف ريال في فئتها ، ويبلغ سعر الفئة الرابعة و الاعلى ما يقرب من 247.6 ألف ريال سعودي .كماتويوتا 4 فئات من السيارة التي حصلت على تحديثات خارجية محدودة مثل تحسين الشبك الأمامي والمصدات، مع الحفاظ على المقصورة الداخلية بتغييرات طفيفة.